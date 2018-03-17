الشرطة الروسية تفتش مكاتب حركة المعارض نافالني

موسكو- (د ب أ):

اتخذت الشرطة الروسية، اليوم السبت، إجراءات ضد حركة المعارض اليكسي نافالني في العديد من المدن الروسية، وذلك قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى غدا الأحد.

وفتش الشرطة الروسية مكاتب حركة نافالني في مدن تولا بنسا وستافروبول وتيومن ونوفوكوسنتسك.

وكان قد تم رفض طلب نافالني الترشح في الانتخابات أمام الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بسبب حكم عليه بالسجن خمسة أعوام مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس اموال في قضية تعود إلى العام 2009.وبناء على ذلك دعا إلى مقاطعة الانتخابات.

وكتب نافالني على تويتر أنه تم القبض على العديد من الناشطين، وأشار إلى أن السلطات في مدينة سان بطرسبرج ألقت القبض على العديد من الشباب كانوا يعتزمون مراقبة الانتخابات باسم نافالني.

ويتجه بوتين، من خلال انتخابات غدالأحد، نحو تولي رئاسة روسيا لفترة رابعة حتى عام 2024، إذ أنه لا تتوافر فرص بالنسبة لناخبين آخرين، غير أن الكرملين يتخوف من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، التي يمكن أن تجعل تصويت الثقة بالنسبة لبوتين أقل إقناعا.

وذكرت بوابة الحقوق المدنية (أو في دي) اليوم أن السلطات ألقت القبض على العديد من الاشخاص المنتمين إلى مجموعات معارضة، وأشارت إلى إدخال ناشط إلى مصحة نفسية في موسكو بعد أن حمل لافتة مكتوب عليها "حولوا بوتين إلى قيصر".

يذكر أن استطلاعا إلكترونيا للآراء، أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام في يناير الماضي ، أظهر أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين الروسي ، مستعدون للتصويت لصالح الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا الأحد .