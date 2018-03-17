مقتل 37 داعشيا في غارات أمريكية بأفغانستان

جوزجان- (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت أن 37 مسلحا داعشيا على الأقل قتلوا في غارات جوية أمريكية في إقليم جوزجان شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية للانباء اليوم السبت.

وأكد المتحدث باسم حاكم الاقليم، محمد رضا غفوري اليوم السبت وقوع الغارات الجوية امس الجمعة، قائلا إن القوات الامريكية اعتقلت أيضا عشرة مسلحين داعشيين، من بينهم قائد محلي رئيسي للجماعة.

وتم تنفيذ الغارات في قريتي سار دارا وموجول بمنطقة درزاب وقرية شاكما شوكور بمنطقة كوشتيبا بالاقليم.

وخلال الغارات الجوية، تم تدمير ثلاث قواعد لداعش، حسب غفوري.

وفي حادث منفصل، قتل 12 مسلحا داعشيا وأصيب 17 آخرين، في كمين نصبته طالبان في الاقليم.

وتابع غفوري أن الحادث وقع على الحدود بين منطقة بالشيراج ودرزاب بإقليم جوزجان الليلة الماضية.