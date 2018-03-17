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القبض على مرتكبي حادث قتل حارس أمن عند بوابة مترو في نابولي بايطاليا

02:13 م السبت 17 مارس 2018
القبض على مرتكبي حادث قتل حارس أمن عند بوابة مترو في نابولي بايطاليا

الشرطة الإيطالية

روما- (د ب أ):

القت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة قاصرين في مدينة نابولي بسبب ضرب حارس أمني حتى الموت، في محاولة فاشلة لسرقة بندقيته.

وكان فرانشيسكو ديلا كورتي، 51 عاما، قد تعرض لهجوم في الثالث من مارس الجاري، بينما كان يغلق بوابات محطة مترو "بيشينولا"، في ضاحية سكامبيا، التي تعاني من شيوع الجريمة بها.

وتوفي الحارس متأثرا بإصابات في المخ في وقت متأخر أمس الاول الخميس، حيث ضربه المهاجمون بقطعة خشبية، لكنهم فشلوا فى العثور على سلاحه بعد قيامه باخفائه داخل زيه الرسمي.

ووجه الادعاء الى المقبوض عليهم اتهامات بالشروع في القتل والنهب.

وقالت وكالة الانباء الايطالية "أنسا" إن المهاجمين طلبة متسربون من المدرسة، اثنان عمراهما/16 عاما/ والثالث أكبر منهما بعام.

وتعصف الجريمة بنابولي، وهي ثالث أكبر مدينة في إيطاليا وتضم مافيا "كامورا" منذ زمن طويل.

وتشهد نابولي منذ أشهر موجة من قيام مراهقين بارتكاب حوادث عنف.

وذكر قائد الشرطة المحلية، أنطونيو دي إيسو في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن عصابات في سن المراهقة في نابولي تتصرف "مثل مجموعة من الذئاب وتقوم بأفعال حقيرة وأشياء قاسية بدون أي احترام لحياة البشر".

الشرطة الإيطالية حادث قتل حارس نابولي ايطاليا

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