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مقتل 15 شخصا في اشتباكات وسط الصومال

02:12 م السبت 17 مارس 2018
مقتل 15 شخصا في اشتباكات وسط الصومال

مقديشو- (د ب أ):

ذكر شهود عيان أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات وقعت وسط الصومال بين الجيش الصومالي وقوات إثيوبية وقرويين من جانب، ومسلحين من جماعة "الشباب" الصومالية من الجانب الآخر، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم السبت.

وبدأت الاشتباكات بعد أن حاول أعضاء مسلحون من جماعة "الشباب" فرض ضرائب على سكان من قرى حول بلدة ماهاس بمنطقة حيران.

وأضاف السكان أن رعاة ماشية مدعومين بقوات حكومية اشتبكوا لمدة أكثر من ست ساعات مع المسلحين.

وأكد مسؤولون بالحكومة الصومالية في بلدة ماهاس أن الجيش تحرك لمساعدة رعاة الماشية.

وذكر العديد من السكان أن 12 مقاتلا على الاقل، من بينهم خمسة متشددين ومدني قتلوا في الاشتباك.

وكانت اشتباكات، بسبب مقاومة رعاة ماشية لضرائب تفرضها جماعة الشباب قد بدأت في منطقتي حيران وشبيلي الوسطى الصوماليتين قد بدأت في عام 2013.

مقديشو اشتباكات الصومال

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