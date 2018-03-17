مجلس الأمن القومى البريطاني يبحث الخطوات التالية في تطورات الازمة مع روسيا

لندن- (دب ا):

أعلن مسؤول بريطاني أن بلاده"توقعت" ردا انتقاميا من جانب روسيا بطرد 23 من الدبلوماسيين البريطانيين في اطار الخلاف القائم حول تسميم جاسوس روسي سابق فى جنوب انجلترا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية اليوم السبت، ان الحكومة فى لندن" كانت تتوقع ردا من هذا النوع، وأن مجلس الأمن القومى سوف يعقد اجتماعا مطلع الاسبوع المقبل لبحث الخطوات التالية".

وجاء قرار روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا بعد إمهال السلطات البريطانية 23 دبلوماسي روسى اسبوعا لمغادرة البلاد، ضمن رد بريطاني على هجوم بغاز الاعصاب على سيرجى سكريبال وابنته يوليا ، القت فيه لندن بالمسؤولية على موسكو.