إغلاق محطة القطار الرئيسية في لايبتسيج بألمانيا بسبب كثافة الجليد

لايبتسيج- (د ب أ):

أُصيبت حركة القطارات في المحطة الرئيسية بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، بالشلل التام اليوم السبت، جراء الهطول الكثيف للثلوج .

وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) صباح اليوم، أن الإغلاق يسري على قطارات المسافات البعيدة وعلى قطارات المسافات القريبة أيضا، كما سيتم تحويل مسار قطارات المسافات البعيدة القادمة إلى لايبتسيج، والقطارات السريعة (إس بان) إلى أقرب مكان من المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا.

وذكرت متحدثة باسم الشركة أن التحويلات الحديدية قبل المحطة تجمدت بسبب الصقيع نظرا لعدم تسييل الجليد عن طريق التسخين في هذه المواضع، وانتشرت فرق منذ الساعة الثالثة فجر اليوم لكسح الجليد عند التحويلات، قامت بإزالة الجليد، وإصلاح التحويلات.

وأضافت المتحدثة:" طالما لم يتوقف هطول الجليد، فإن العمل سيكون كالبرميل الذي لا قاع له"، ونوهت إلى أن الشركة تحاول توفير حافلات بديلة لكنها لا تستطيع أن تضمن وصول هذه الحافلات إلى لايبتسيج لأن الوضع في الشوارع لا يزال غير واضح.