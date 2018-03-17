الحوثيون في اليمن يعلنون قتل عدد من العسكريين السعوديين جنوبي المملكة

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم السبت مقتل عدد من العسكريين السعوديين، إثر هجوم وقصف مواقعهم في منطقتي نجران وجيزان جنوبي المملكة.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية عن مصدر عسكري موال للحوثيين قوله إن "قوات الجيش واللجان الشعبية (موالون للجماعة) شنوا هجوماً على قرية اللاحج والتباب المجاورة لها في جبل قيس بجيزان، ما أدى إلى سقوط قتلى من العسكريين السعوديين".

وأضاف المصدر أن "القوة الصاروخية للجيش والجان الشعبية أطلقت من صواريخ الكاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في قيادة صلة بنجران".

وأوضح المصدر أنه تم أيضا "قصف تجمعات للجيش السعودي في منفذ الخضراء، وفي تبة الفراص بصحراء الأجاشر قبالة نجران".

ولم يصدر الجيش السعودي اي تعليق حول ما ذكره الحوثيون.

ويعلن الحوثيون، بشكل متكرر، استهداف تجمعات ومواقع للجيش السعودي، جنوبي المملكة، مع سقوط قتلى وجرحى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين، منذ مارس من عام 2015، كدعم وإسناد لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.