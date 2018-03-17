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غرق 6 مهاجرين على الأقل وفقدان آخرين بعد انقلاب قارب في بحر إيجه

12:47 م السبت 17 مارس 2018
غرق 6 مهاجرين على الأقل وفقدان آخرين بعد انقلاب قارب في بحر إيجه

أرشيفية

أثينا- (د ب أ):

ذكرت تقارير وسائل اعلام محلية أن ستة مهاجرين على الاقل، أربعة منهم أطفال، غرقوا صباح اليوم السبت في محاولة لعبور بحر إيجه من تركيا إلى اليونان.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن خفر السواحل وهيئة إدارة الحدود الاوروبية "فرونتكس" أنقذوا ثلاثة أشخاص من الغرق.

وأكدت السلطات في أثينا الحادث، قائلة إنها مازالت تبحث عن الاشخاص المفقودين.

وقال أحد أفراد خفر السواحل لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) في أثينا "انقلب قارب على متنه حوالي 20 شخصا. وتتواصل عملية البحث والانقاذ".

غرق مهاجرين بحر إيجه تركيا اليونان

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