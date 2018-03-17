اعتقال 2 من اقرباء الفلسطيني مُنفذ عملية الدهس في الضفة الغربية

(أ ف ب):

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال اثنين من اقرباء الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس التي قتل فيها جنديان اسرائيليان الجمعة في الضفة الغربية المحتلة، هما أحد اخوته وعم له.

وجرح عسكريان آخران في هذا الهجوم، احدهما اصابته خطيرة، بعدما قام فلسطيني بدهسهما بالقرب من حاجز عسكري في غرب جنين بشمال الضفة الغربية.

ووقعت عملية الدهس في "يوم غضب" دعا اليه الفلسطينيون بعد مئة يوم على اعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقال الجيش الاسرائيلي ان سائق السيارة التي استخدمت في العملية جرح ونقل الى المستشفى حيث يتم استجوابه.

وكان جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بت) ذكر الجمعة ان الفلسطيني يدعى علاء قبها ومولود في 1991 ومن بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين. وكان اعتقل في سجن اسرائيلي "لدواع امنية" وافرج عنه في ابريل 2017.

وتصاعد التوتر الجمعة مع دعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس لتنظيم "يوم غضب" بعد مرور مئة يوم على إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأشادت حركة حماس بالهجوم، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه.

وقتل 32 فلسطينيا على الأقل وأربعة إسرائيليين منذ إعلان ترامب الذي اثار تظاهرات في مختلف ارجاء العالمين العربي والإسلامي.