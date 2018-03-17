فصائل فلسطينية تجتمع الاثنين تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني

رام الله (أ ش أ)

تعقد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها بعد غد الاثنين في إطار اللقاءات المتواصلة تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني في الثلاثين من ابريل .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن الاتصالات والاجتماعات التحضيرية بدأت قبل اتخاذ اللجنة التنفيذية قرارا بعقد المجلس الوطني واستمرت بعده، مبينا أن نتائجها كانت إيجابية جدا وجرى خلالها الاتفاق على مجموعة خطوات إجرائية.

وأشار مجدلاني في هذا الإطار إلى اجتماع مرتقب سيعقد في القاهرة بين حركتي فتح والجبهة الشعبية من أجل معالجة بعض المسائل المتعلقة بعقد المجلس.

ورأى أن ترتيب أوضاع منظمة التحرير وتعزيز وحدتها الداخلية سيمكن من معالجة موضوع إنهاء الانقسام بطريقة أفضل مما هي عليه الآن.

وتعقيبا على التقارير التي تحدثت عن إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح مبادرته للسلام (صفقة القرن)، قال مجدلاني "ان هناك عقبات جدية أمام إطلاق ما يسمى بصفقة القرن وأهمها الموقف الفلسطيني بوصفه العامل الحاسم في قبول هذه المبادرة".