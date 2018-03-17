مقتل 10 أشخاص فى حادث تحطم طائرة خفيفة شمال الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

لقي عشرة أشخاص حتفهم، اليوم السبت، عندما سقطت طائرة خفيفة ذات محركين على أحد المنازل فى شمال الفلبين.

وقال اريك ابولونيو، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين، إن الطائرة، وهى طراز اباتشي بايبر 23 ، كانت قد أقلعت لتوها من مطار فى بلدة بلاريدل فى اقليم بولاكان، عندما تعطلت وسقطت.

وأضاف أبولونيو إن الطائرة، التي كانت في طريقها إلى مدينة لاواج بشمال البلاد ، تقل أربعة ركاب وطيار، وكلهم لقوا حتفهم في الحادث.

وتابع أن مساعد الطيار، الذي كان اسمه مدرجا في كشف اسماء الذين يستقلون المروحية، أبلغ اعتذاره عن عدم المشاركة في الرحلة.

واشتعلت النيران فى الطائرة بعد سقوطها على المنزل الواقع فى قرية قريبة، ما اسفر عن مقتل أربعة سكان على الأقل، وفقا لما ذكرته فيليسيزما مونجال رئيس الوكالة الإقليمية للإغاثة من الكوارث.

وقالت مونجال إن رب الأسرة، التي تعيش في المنزل، قال إن ابنيه وزوجته وابنته وحماته كانوا في المنزل وقت وقوع الحادث.

وأضافت: "لقد انتشلنا حتى الآن تسعة جثامين ولكنها احترقت لدرجة يصعب التعرف عليها. لقد ابتلعت النيران المنزل بالكامل ولايزال رجال الإنقاذ يرفعون الأنقاض بحثا عن جثامين أخرى".

وتابعت مونجال إنه تردد أن سكان المنزل كانوا يتناولون الغداء وقت الحادث. وصل رب الأسرة إلى المنزل بعد انتشال بعض الجثامين بالفعل.

ولم يتوصل المحققون بعد لسبب سقوط الطائرة. وأوقفت سلطات الطيران جميع طائرات الشركة التي تشغل أباتشي بايبر 23 المنكوبة.