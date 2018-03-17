أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

المرصد السوري: مقتل 30 مدنيا في قصف على الغوطة الشرقية

11:15 ص السبت 17 مارس 2018
المرصد السوري: مقتل 30 مدنيا في قصف على الغوطة الشرقية

الغوطة الشرقية

دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 30 مدنيا في قصف جوي استهدف مدينة زملكا بالغوطة الشرقية اليوم السبت .

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم ، إن الطائرات الحربية استهدفت صباح اليوم مناطق في مدينة زملكا وبلدة كفربطنا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مواطناً من مدينة زملكا، وإصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وحسب المرصد، استهدفت الطائرات الحربية المواطنين، خلال توجههم نحو بلدة حزة للخروج من معبر حمورية، الذي خرج منه صباح اليوم نحو 10 آلاف مواطن بينهم مئات النساء والأطفال .

الغوطة الشرقية سوريا معبر حمورية

الخبر التالى:

بعد التوتر الدبلوماسي مع روسيا.. تيريزا ماي تلقي خطابًا أمام الحزب المحافظ

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان