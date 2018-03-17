المرصد السوري: مقتل 30 مدنيا في قصف على الغوطة الشرقية

دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 30 مدنيا في قصف جوي استهدف مدينة زملكا بالغوطة الشرقية اليوم السبت .

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم ، إن الطائرات الحربية استهدفت صباح اليوم مناطق في مدينة زملكا وبلدة كفربطنا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مواطناً من مدينة زملكا، وإصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وحسب المرصد، استهدفت الطائرات الحربية المواطنين، خلال توجههم نحو بلدة حزة للخروج من معبر حمورية، الذي خرج منه صباح اليوم نحو 10 آلاف مواطن بينهم مئات النساء والأطفال .