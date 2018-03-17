أزمة الجاسوس الروسي: موسكو ستطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا، وستسحب التصريح لبريطانيا بفتح قنصلية في سان بطرسبرغ، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي سببها تسمم الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية، السبت، أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير البريطاني في موسكو من أجل الاجتماع للمرة الثانية خلال أسبوع.

وذكرت وكالة "تاس" ووكالات أخرى عن مصدر في الوزارة، قوله إن السفير البريطاني لوري بريستو تم استدعاؤه.

وقالت الوكالة إن موسكو ستبلغ الدبلوماسي البريطاني بالإجراءات التي اتخذت ردا على تلك التي أعلنتها لندن خلال الأسبوع الجاري.

وفجر تعرض سكريبال وابنته للتسمم، في مدينة سالزبري البريطانية، في الرابع من أبريل الجاري، نزاعا دبلوماسيا بين البلدين، فاتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع في عملية التسميم، وقالت إنه تم باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي صنعه الاتحاد السوفيتي سابقا.

وأعلنت الحكومة البريطانية طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية الواقعة، فردت موسكو بأنها أيضا ستطرد دبلوماسيين بريطانيين، وأكد الكرملين أن روسيا ستعلن في أي لحظة عن إجراءات أخرى للرد على بريطانيا.

ومع تفاقم التوتر الدبلوماسي، تبادلت موسكو ولندن للإهانات والاتهامات، إذ قال وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون إن "روسيا يجب أن تختفي وتصمت".

ولا يزال سكريبال، 66 عامًا، وابنته يوليا، 33 عامًا، يرقدان في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس الجاري بعد العثور عليهما فاقدي الوعي.