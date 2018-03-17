بدء التحقيق في عملية اغتيال عنصر أمني فلسطيني بمخيم في لبنان

بيروت- (د ب أ):

بدأت لجنة تحقيق اليوم السبت مهامها في عملية اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني داخل مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين في صيدا بلبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن مجهولين أقدموا فجرا على اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني يدعى محمد ابو مغاصيب، داخل مخيم المية ومية.

وأشارت الوكالة إلى أن توترا أمنيا شديدا أعقب عملية الاغتيال تزامن مع اطلاق نار كثيف داخل المخيم من قبل قوات الأمن الوطني، فيما سارعت القوى الفلسطينية الى نشر عناصرها لمنع أي تدهور للوضع الأمني، وعقدت اجتماعا امتد لساعات وقررت سحب المسلحين وتشكيل لجنة تحقيق في عملية الاغتيال.

ونعت قوات الأمن الوطني الفلسطيني - لبنان أبو مغاصيب قائلة في بيان لها : "إلى شعبنا الصامد في الداخل والشتات، اننا نزف اليكم خبر استشهاد الشاب محمد ابو مغاصيب الذي طالته ايادي الغدر" ، متوعدة ألا يذهب دمه هدرا.