صحيفة إماراتية: الحوثيون لن يجنوا إلا الخيبات والهزيمة ولعنة التاريخ

أبوظبي (أ ش أ)

أشادت صحيفة "الوطن" الإماراتية، بإدانة مجلس الأمن الدولي استهداف مليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، مؤكدة أن الحوثيين لن يجنوا إلا الخيبات والهزيمة ولعنة التاريخ.

وتحت عنوان "بيان حق"، قالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت - " في بيان واقعي يشير إلى الجاني بشكل مباشر من جهة ويشيد بالموقف الإنساني لتحالف دعم الشرعية من جهة ثانية أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية للمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، مبينا أنها سبب الأزمات وعرقلة مساعي الحل في اليمن، فضلا عن استهداف التجمعات السكنية للمدنيين وهي جميعها مصنفة وفق القانون الدولي "جرائم حرب".

وأكدت أن البيان - الذي لقي الترحيب لوضوحه ومتابعته الدقيقة للتطورات في اليمن - يجب أن يبنى عليه، ولابد من تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها التامة ولجم كل محاولات التسويف التي تقوم بها مليشيات الحوثي بدعم إيراني، فالمخطط الأرعن الذي كان يستهدف سلخ اليمن عن محيطه الخليجي والعربي تبدد وتجاوز اليمن أخطر المراحل في تاريخه المعاصر بفعل وعي وثبات شعبه ودعم أشقائه الكبير في دول التحالف العربي".

وأضافت "أنه وخلال سنوات الأزمة عطل الحوثيون بأوامر إيرانية جميع جهود إنجاز حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة وكانت مليشيات الإرهاب تستهدف ارتكاب كل الجرائم بحق الشعب اليمني من قتل وتنكيل وخطف وسطو واستيلاء على المساعدات وتدمير للبنى التحتية وتجنيد الأطفال والاستيلاء على ممتلكات الدولة ونشر الترهيب وانتهاج الطائفية في محاولات يائسة منه لكنها تناست عن جهل أن الحق لا يهزم وأن تضحيات الأبطال والشهداء تصنع الانتصارات لتشرق شمس التحرير على ربوع اليمن الشقيق كافة".

وأشارت إلى أن المرتهنين والتابعين والمنقلبين على الشرعية وتوجه الشعب اليمني لن يجنوا إلا الخيبات والهزيمة ولعنة التاريخ، لأن طعنات غدرهم ومواقفهم الوضيعة وغرقهم في الإرهاب والتبعية لإيران هي سبب كل المجازر والآثام ولن تكون إلا وصمة عار أبدي في جبين كل من قبل الارتهان والسير في مخططاتها ونواياها وأجندتها المعروفة.

وشددت على أن التعديات والغدر والانقلابات بدعم الخارج لا يقدم عليها إلا من فقد كل شيء وأعماه الطمع ومن لا يزال يعول على الزمن لتحقيق ما يحلم به واهم والحل قادم ولن يكون إلا عبر القرار 2216 ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار والتي تقضي جميعها ببسط سلطة الشرعية على كامل التراب اليمني وانسحاب المليشيات من كل شبر يسيطرون عليه بالقوة وتسليم السلاح غير الشرعي للحكومة وغير هذا لا يوجد إلا في عقول التائهين والمغيبين والذين أعماهم الطمع وغرقوا في أجندات الشر.

واختتمت قائلة إن اليمن سينتصر لمستقبل أجياله في حين ستعود الطغمة الانقلابية إلى أوكارها مهزومة خانعة وستقطع أذرع الشر وسيتبدد مخطط العابثين بدماء ومصائر شعب عربي أصيل وسيطوي اليمن صفحة من تاريخه على غير ما أراده أعداؤه.