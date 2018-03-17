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وفاة مضيفة بعد سقوطها من باب الطوارئ في طائرة إماراتية في أوغندا

10:01 ص السبت 17 مارس 2018
وفاة مضيفة بعد سقوطها من باب الطوارئ في طائرة إماراتية في أوغندا

لندن (بي بي سي)

توفيت مضيفة إثر سقوطها من باب الطوارئ في طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" أثناء وقوفها في مطار عنتيبي الأوغندي، حسبما علمت بي بي سي.

وقال متحدث باسم المطار إن المضيفة، التي لم يكشف عن جنسيتها، نقلت إلى مستشفى كيسوبي الواقع على بعد نحو 16 كيلومترا عن المطار حيث فارقت الحياة هناك.

وأفادت تقارير أن الحادث وقع أثناء استعدادات طاقم طائرة طيران الإمارات لصعود المسافرين إلى الطائرة.

وقالت سلطة الطيران المدني الأوغندية إنها شرعت بالتحقيق في الحادثة.

وأوضحت في بيان أنه يبدو أن المضيفة "فتحت باب الطوارئ وسقطت من الطائرة التي كانت قد هبطت بسلام وتوقفت".

وقال متحدث باسم مستشفى كيسوبي، إدوارد زابونا لبي بي سي إن المضيفة أُصيبت بجروح "في كل أجزاء وجهها وفي ركبتيها".

 

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وفاة مضيفة أوغندا طيران الإمارات مطار عنتيبي الأوغندي

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