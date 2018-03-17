محتجون يطالبون حكام آسيان "المستبدين" بمغادرة سيدني

سيدني (د ب أ)

تجمع أكثر من ألف متظاهر في مقر بلدية سيدني اليوم السبت، للاحتجاج على وجود من وصفوهم بالحكام المستبدين في المدينة، بين الزعماء المشاركين في قمة رابطة دول شرق آسيا (آسيان) مطلع الأسبوع الجاري.

وأبعد الأمن المشدد المظاهرات لمسافة عدة كيلومترات، عن اجتماع الآسيان في مركز المؤتمرات الدولي، لكن المتظاهرين تجمعوا في الليل خارج الفنادق حيث يقيم القادة.

وفي تجمع دار البلدية، وقف المحتجون الذين كانوا يلوحون بأعلام ولافتات فييتنام وميانمار وكمبوديا ولاوس، دقيقة صمتًا على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بلدانهم الأصلية.

ودعا عدة متحدثين إلى سحب جائزة نوبل للسلام من زعيمة ميانمار، أونج سان سو تشي، بسبب معاملة مسلمي الروهينجا الذين تعرضوا للهجوم وأجبروا على الهروب عبر الحدود إلى بنجلاديش.

وتقدمت مجموعة من المحامين الأستراليين اليوم السبت بطلب لملاحقة سو تشي قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلا أن النائب العام كريستيان بورتر، الذي يجب أن يوافق على الخطوة القانونية رفض الطلب.