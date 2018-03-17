بالإجماع.. انتخاب شي رئيسًا للصين لفترة ثانية

بكين (د ب أ)

انتخب البرلمان الصيني، مؤتمر الشعب الوطني، بالإجماع، شي جين بينج رئيسًا للصين لفترة ثانية اليوم السبت.

وصوت جميع النواب وعددهم 2970 نائبا، لصالح انتخاب شي. ولم يمتنع أحد عن التصويت كما لم يصوت أحد ضده، وفقا لما ذكره البرلمان.

وتم انتخاب شي أيضًا بالإجماع، كرئيس للجنة العسكرية المركزية للحزب.