أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

بالإجماع.. انتخاب شي رئيسًا للصين لفترة ثانية

05:11 ص السبت 17 مارس 2018
بالإجماع.. انتخاب شي رئيسًا للصين لفترة ثانية

شي جين بينج

بكين (د ب أ)

انتخب البرلمان الصيني، مؤتمر الشعب الوطني، بالإجماع، شي جين بينج رئيسًا للصين لفترة ثانية اليوم السبت.

وصوت جميع النواب وعددهم 2970 نائبا، لصالح انتخاب شي. ولم يمتنع أحد عن التصويت كما لم يصوت أحد ضده، وفقا لما ذكره البرلمان.

وتم انتخاب شي أيضًا بالإجماع، كرئيس للجنة العسكرية المركزية للحزب.

البرلمان الصيني شي جين بينج فترة ثانية

الخبر التالى:

انتخاب مسؤول سابق عن مكافحة الفساد نائبًا للرئيس الصيني

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان