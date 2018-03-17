شرطة نوتنجهام تطلق سراح مشتبه بها في مقتل "مريم" بكفالة

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت شرطة مدينة نوتنجهام البريطانية، بيانًا حول مسيرة التحقيقات في قضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى، وجاء في البيان "نود أن نعبر عن تعاطفنا الشديد مع عائلة مريم مصطفى، الطالبة التي تُوفيت الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان، "نُقلت مريم إلى المستشفى وتُوفيت في وقتٍ لاحق، بعد أن تعرضت لاعتداء جسدي شديد وقع في شارع البرلمان بمدينة نوتنجهام يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الماضي".

وتابع البيان، بدأنا تحقيقًا في الحادث، وتم اعتقال فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بشبهة الهجوم الذي تسبب في ضرر جسدي خطير، وتم إطلاق سراحها في وقت لاحق بكفالة مشروطة.

واختتمت الشرطة بيانها بـ "نتعامل مع جميع تقارير الجرائم بشكل جديّ، ونحقق فيها كلها ونرى أين تأخذنا الأدلة، ونود أن نؤكد للناس جميعًا أن هذه الحادثة تعامل كأي جريمة كبرى، ونحن في انتظار نتائج فحص بعد الوفاة لتحديد السبب الحقيقي وراء هذا، وبما إن هذا تحقيق جاري فليس من اللائق أن نعلق على هذه القضية أكثر من هذا".