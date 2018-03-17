وزير العدل الأمريكي يطرد نائب مدير FBI

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، الجمعة، عن طرد أندرو مكابي، الرجل الثاني في مكتب التحقيقات الفيدرالي وهدف طويل من أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويأتي هذا الطرد قبل أيام معدودة من التقاعد الذي حدده مكابي يوم الأحد القادم، بعد 20 عامًا في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث تخلى مكابي بالفعل عن منصبه في يناير تحت ضغط الرئيس، وكان في إجازة غياب منذ ذلك الوقت.

وقال سيشنز في تصريح الجمعة: "بناء على أمر الدائرة رقم 1202، واستنادًا على تقرير المفتش العام، وما وجده مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وتوصية مسؤول إداري رفيع المستوى في مكتب التحقيقات، أنهيت عمل أندرو مكابي، ويُنفذ هذا القرار فورًا".

وجاء هذا الفصل بناء على توصية مكتب داخلي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمختص بمعالجة أمور الانضباط في العمل، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، استندت التوصية إلى استنتاج من المفتش العام بوزارة العدل، أن مكابي لم يكن جاهزًا خلال المراجعة، وهو ما يتضمن التحقيق في قرار اتخذه عام 2016، بالسماح لمسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتحدث مع الصحفيين حول أمور التحقيق في مؤسسة كلينتون.

وتبقى التفاصيل الدقيقة حول الادعاءات الموجهة لمكابي غير واضحة حتى الآن.