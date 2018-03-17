"كأس العالم 2018".. هل يؤدي تسميم "سكريبال" لنقل البطولة خارج روسيا؟

كتب - هشام عبد الخالق:

سلّط موقع "ديلي بيست" الأمريكي، الضوء على محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، وابنته يوليا، في بريطانيا، وربطها باستضافة روسيا لمونديال كأس العالم المقرر إقامته في شهري يونيو ويوليو القادمين.

وقالت الكاتبة باربي ناداو، في مقال لها بالموقع، يبدو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يوقفه شيء للفوز باستضافة كأس العالم العام الحالي، وسيقوم أيضًا بفعل أي شيء للمحافظة عليها، مع تزايد طلبات المقاطعة الدولية لها، أو تأجيل ونقل الحدث الرياضي الأكثر شهرة على مستوى العالم.

وتابعت الكاتبة، عندما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن المملكة المتحدة سوف تطرد 23 جاسوسًا روسيًا يعملون تحت غطاء دبلوماسي، وأنها لن ترسل دبلوماسييها أو أي فرد من العائلة المالكة إلى كأس العالم، بسبب مزاعم محاولة روسيا اغتيال جاسوس سابق لها على الأراضي البريطانية، عندما صرّحت ماي بكل هذا، اعتقد القليلون أن بوتين سيهتم، ولكن أصبح من الواضح - بعد تزايد الضغط على بعض المشاركين الآخرين في كأس العالم أن يفعلوا هذا - أن كرة القدم تحولت إلى لعبة سياسية.

النائب البريطاني عن حزب العمال، جون وودوك، دعا إلى حوار مفتوح بين المشاركين في كأس العالم، للتناقش حول إمكانية بذل مجهودًا دوليًا وتقديم عريضة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للتصرف حول هذا الموضوع.

وقال وودوك، طبقًا لصحيفة الجارديان: "أود أن أرى مناقشة برلمانية حول ما إذا كان العمل الحكومي المتضافر مع الدول الأخرى لتأجيل كأس العالم أو نقله إلى مكان آخر، هو الطريق الصحيح الذي يجب سلكه"، وتابع، لا أدعو لانسحاب المنتخب الإنجليزي من البطولة، ولكن هناك تصاعد بين أعضاء البرلمان للضغط من أجل تضافر حكومي دولي حول كأس العالم، ويجب أن يكون هذا مطروحًا على الطاولة بسبب ما اقترفته روسيا".

لم يكن وودوك هو النائب البريطاني الوحيد الذي طالب بهذا، بل أيضًا نائب حزب العمال آيان أوستن، الذي قال في حوار لراديو بي بي سي: "إنه يخشى من طريقة استغلال الرئيس الروسي لكأس العالم من أجل تحقيق دعاية إعلامية له، وأنه سيستخدمها بنس الطريقة التي استخدم بها أدولف هتلر الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1936، كتبرير للمارسة الديكتاتورية بوحشية".

ولكن، كما توضح الكاتبة، لم يدعُ أي من تيريزا ماي أو بوريس جونسون وزير خارجيتها، الذي ألمح سابقًا إلى مثل هذه المقاطعة كعقاب على التسميم الروسي للجاسوس السابق، الحزب الديمقراطي للضغط على الفيفا.

وتشرح الكاتبة، مرّ عقود طويلة منذ أن قاطع شخص ما حدثًا رياضيًا كبيرًا، ففي 1980، اتبعت عدة دول قيادة الرئيس الأمريكي حينئذ جيمي كارتر، في مقاطعة الألعاب الأولمبية بموسكو، بعد غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، وبعد 4 سنوات قاطع 14 حليفًا دبلوماسيًا للاتحاد السوفيتي الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، وتمت مقاطعة كأس العالم أيضًا عام 1974، حيث رفض الاتحاد السوفيتي اللعب ضد تشيلي في المباراة النهائية المؤهلة لكأس العالم التي كانت تُقام في ذلك الوقت بما كان يُعرب باسم ألمانيا الغربية.

كأس العالم 2018، كما تقول الكاتبة، لُوثت سمعته منذ أن حصلت روسيا على حق الاستضافة عام 2010، حيث كان هذا خلال المرحلة التي حصلت فيها قطر أيضًا على حق تنظيم كأس العالم 2022، والتي بدأ بعدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيق ضد الفساد أدى لاعتقال 14 مسؤولًا بالفيفا، واتهامهم في قضايا فساد، من ضمنها الحصول على رشاوى مقابل أصواتهم.

الكاتبة جين ماير، في مقال لها بمجلة "نيويوركر"، تشير إلى أن الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستييل، مؤلف ملف المثير للجدل حول علاقات دونالد ترامب المزعومة بروسيا، كان أول من اشتبه في ارتكاب مخالفات داخل مجلس إدارة الفيفا، وذلك عندما بدأ العمل كمستشار خاص في اتحاد إنجلترا لكرة القدم.

وتشير ماير، إلى ستييل، على أنه مصدر سري تحدث مع صحيفة "لندن صانداي تايمز"، حول التحقيق الذي أجراه عن سلوك روسيا المشين أثناء محاولات استضافة كأس العالم لعام 2018، وتقول مذكرة تم إرسالها إلى البرلمان البريطاني عام 2014 من قبل الصحيفة: "كان أهم شيء بالنسبة لروسيا، قبل ستة أشهر من تقديم العروض لاستضافة كأس العالم، أنها وصلت إلى نقطة تخشى فيها من إذلال الهزيمة، وكان لزامًا عليها أن تفعل شيئًا ما، وسمح بوتين باستغلال جميع القدرات من أجل استضافة كأس العالم، ولكن لا تتوقعوا أن تحصلوا على وثيقة عليها توقيع بوتين تقول أعطوا رشوة إلى هذا أو ذاك، فهو لن يفعل ذلك بالتأكيد".

ومع وضع هذا في الاعتبار، فإن الخطر الذي يواجه بوتين الآن يتمثل في الإهانة إذا خسر تنظيم كأس العالم لهذا العام بفضل بريطانيا، وسوف يبدو هذا كعقاب أكبر من إرسال الجواسيس من لندن إلى بلادهم.

ورفضت الفيفا التعليق على هذا لصالح موقع "ديلي بيست"، ولكن أكدت عدة مصادر رياضية عالمية أن الفيفا الآن تنتابها حالة من الهلع، ومن ضمن تلك المصادر الموقع الرياضي الأسباني AS.

وقال الموقع الأسباني: "علنًا، ظلت الفيفا صامتة حيال ما يحدث، ولكن مسؤولون كبار اعترفوا سرًا بأن محاولة تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث وصل التوتر إلى أقصى درجاته، وبدأ البريطانيون، الذين أكدوا أن كبار الشخصيات لن يحضروا كأس العالم، بدأوا في المحادثات مع حلفائهم الغربيين، للحديث حول ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمفرده في المقصورة الرئيسية لملعب لوجنيكي في روسيا أثناء حفل الافتتاح في الرابع عشر من يونيو القادم، وتدعم الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة".

واختتمت الكاتبة مقالها قائلة: "إذا نجح الضغط الدولي وخسرت روسيا تنظيم البطولة، سيكون بوتين نال ما يستحقه من عقاب".