لافروف: لندن لم تقدم أي دليل على ضلوع روسيا في تسميم سكريبال

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، أن بريطانيا لم تقدم أي دليل على ضلوع روسيا في تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "كل كلمة من الاتهامات البريطانية تتطلب تأكيدا، ولكن لا يقدم أحد شيئا، وعندما تم بحث هذه المسألة في البرلمان البريطاني، طلب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إطلاع البرلمان على نتائج التحقيق، ولكنهم رفضوا طلبه".

وأضاف أن روسيا لا تزال تنتظر طلبا رسميا من بريطانيا، واللجوء إلى الإجراءات التي تنص عليها اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استدعاء السفير الروسي لا يعتبر طلبا رسميا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن رفض الجانب البريطاني توجيه الطلب الرسمي وقيامه بتأجيج الخطاب المعادي لروسيا يدل على أنهم يدركون أنه ليس لديهم أي أساس للقيام بخطوات قانونية.

وأعرب لافروف عن أمله بشفاء سكريبال وابنته لكي يتمكنا من تسليط الضوء على ما حدث، مشيرا إلى أن بريطانيا "لا تريد ذلك، وقد سارعت باستخلاص الاستنتاجات".