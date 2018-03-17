أهم التصريحات في 24 ساعة: سنعدم الفلسطيني داهس الجنود

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إنه سيعمل على تنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطيني منفذ عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين بالضفة الغربية، فيما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف البرلمان الأوروبي من عملية عفرين وقال إنه لولا تركيا لفتحت أبواب الجحيم على أوروبا، وعبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن حزنه من وفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن واشنطن لديها أدلة على محاولة إيران التأثير على الانتخابات العراقية.

1 - أردوغان: لولا فتح أبوابنا للسوريين لاختبئتم في الجحور

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، موقف البرلمان الأوروبي على خلفية موافقته على مشروع قرار يدعو تركيا إلى إيقاف عملية "غصن الزيتون".

قال الرئيس التركي "نحن من يحتضن 3.5 ملايين سوري منذ 7 أعوام، ولو فتحنا أبوابنا وأرسلناهم لكنتم تبحثون عن جحور تختبئون داخلها، ثم توسلتم إلينا كي لا نفتح الأبواب، ونحن تحلينا بالإنسانية، ولكن أنتم لا تفقهونها"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

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2- ليبرمان: سنعدم الفلسطيني منفذ عملية الدهس

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان (أرشيفية)

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بالعمل على ضمان تنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطيني منفذ عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين شمال الضفة الغربية.

وأوضح ليبرمان - في تصريحات بثتها صحيجفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - "سنعمل على ضمان تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي (منفذ الهجوم) وهدم بيته ومعاقبة جميع المتعاونين معه".

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3- ماتيس: لدينا أدلة على محاولة إيران التأثير على الانتخابات العراقية

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس (أرشيفية)

أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس أن واشنطن لديها أدلة على محاولة إيران التأثير على الانتخابات العراقية.

وتعد الانتخابات التشريعية العراقية 2018 هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

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4- قرقاش: التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد

وزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش (أرشيفية)

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالخطوات الاصلاحية التي تقوم بها القيادة السعودية، معتبرًا أنها تتفهم تطلعات الجيل الجديد ومستقبله جنبًا إلى جنب استخدام لغة التهديد تجاه أطماع إيران في المنطقة.

وقال قرقاش: "لايفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها فلغة مرتبطة بالماضي".

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5- بوريس جونسون: حزين لمقتل "مريم"

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية)

عبّر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن أسفه لمقتل الفتاة المصرية مريم مصطفى في المملكة المتحدة.

وكتب جونسون، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حزين للغاية لمقتل الفتاة المصرية مريم مصطفى، وخالص تعازيّ لأحبائها".

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