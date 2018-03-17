تنظيم "جيش الاسلام" بالغوطة الشرقية يعلن إسقاط طائرة مروحية للجيش السوري

دمشق - (د ب أ):

أعلن تنظيم "جيش الاسلام"، المسلح والمعارض في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، مساء اليوم الجمعة عن إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من "جيش الاسلام" أن " مسلحي الغوطة الشرقية تمكنوا من إصابة طائرة مروحية للقوات الحكومية في سماء الغوطة الشرقية".

وأوضحت الصفحات أنه تمت "إصابة الطائرة المروحية بصاروخ من منظومة ( الأوسا) بعد ما استهدفت مدنا وبلدات الغوطة بالبراميل المتفجرة".

ولم تذكر تلك الصفحات مصير طاقم الطائرة أو مكان سقوطها في مناطق سيطرة جيش الاسلام أم المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.

ولم يتسن الاتصال بالجيش السوري للتعليق على أعلنه تنظيم "جيش الإسلام".