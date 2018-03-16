الصدفة تنقذ رجلًا من الموت بلدغة ثعبان في تايلاند

كتبت - مي محمد:

ذكر موقع "The Sun" البريطاني، أنه تم اكتشاف ثعبان يبلغ طوله 15 قدمًا مختبئًا داخل جدار غرفة منزل رجل تايلاندي.

وتابع الموقع، يعيش سومتشاي سابدانج، البالغ من العمر 45 عامًا، في منزله بتايلاند، وأثناء مشاهدته التليفزيون سمع صوتًا غريبًا يأتي من خلف إحدى اللوحات المعلقة على الحائط، مما دفعه يتجه إليه ليسمع الصوت بوضوح أكبر ويتضح أنه فحيح ثعبان، وهو ما جعله يقفز إلى الوراء يتصبب عرقًا من شدة الخوف.

ركض سومتشاي إلى الهاتف واتصل بالطوارئ لإخراج ما يوجد داخل الحائط، واكتشف رجال الطوارئ، وجود ثعبان عملاق ملتف حول نفسه بالداخل.

يقول سومتشاي، إنه لم يكن خائفًا من وجود الثعبان داخل الحائط، بل كان مصدر خوفه الوحيد أن ينتقل إلى السقف ويقفز عليه فجأة.