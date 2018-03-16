بالفيديو - طفل يشاهد شيئًا مُرعبًا.. ووالده يُقرر بيع المنزل

كتبت - مي محمد:

قرر ريان دالتون، والد لطفلة صغيرة، بيع منزل الأسرة، بعد أن شعرت نجلته بالخوف أثناء تناولها الطعام في المطبخ، حسبما ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية.

بدأ الأمر حين كان الوالد -المُقيم بولاية ألاباما الأمريكية- يصور نجلته أثناء تناولها الطعام، وتظهر الطفلة في الفيديو خائفة من شيء ما، فعندما كانت تأكل قطعة من الخبز، امتنعت عن الحركة وظلت تنظر لشيء ما، لدرجة أنها توقفت عن الضحك، وأشارت إلى شيء ما واصفة إياه بأنه مخيف.

وأوضح ريان، أنه لم يحرك الكاميرا ليصور ما تشير إليه طفلته، لتأكده من عدم وجود شيء هناك، مضيفًا أن الضوضاء التي ظهرت خلال التصوير، كانت عبارة عن صوت عصفور يقف عند النافذة.

ونشر ريان الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات شخص يقول: "إن الأطفال قادرين على رؤية الملائكة، وكما أنهم يرون الخير يمكنهم أيضًا رؤية الشر".