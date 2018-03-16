فصائل الغوطة الشرقية تعلن الموافقة على خوض مفاوضات مباشرة مع روسيا

دمشق - (د ب أ):

أعلنت فصائل الغوطة الشرقية في سورية اليوم الجمعة موافقتها على خوض مفاوضات مباشرة مع روسيا برعاية الأمم المتحدة في جنيف، لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 الخاص بوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الأممية إلى المدنيين في سوريا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن فصائل "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و "أحرار الشام" أكدوا فيه "التفاعل الكامل" لتنفيذ القرارات الأممية والانخراط في العملية السياسية والمستندة إلى مرجعية القرارات الأممية".

وأكدت الفصائل في البيان الذي حصلت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) على نسخة منه"حقها في الدفاع عن أهلها ورفضها التهجير والتغيير الديموغرافي، وضمان دخول المساعدات الأممية".

وكان المبعوث الدولي ستافان دي مستورا" أفاد اليوم أن هناك مفاوضات وصفها بـ "الحساسة" تجري لتثبيت الهدنة في دوما، إلا أن الجهود لعقد مباحثات بين أحرار الشام وفيلق الرحمن مع الجانب الروسي لم تنجح.