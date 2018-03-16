مقتل 16 شخص في قصف تركي استهدف المستشفى الرئيسي في عفرين

بيروت - (د ب أ):

قال مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما أصابت قذائف تركية أكبر مستشفى في مدينة عفرين السورية.

وأظهرت صور نشرها ناشطون أكراد على الإنترنت أطفالا ملطخين بالدماء وهم يبكون لدى إحضارهم إلى مستشفى المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة في مجموعة على برنامج واتس آب للتواصل الاجتماعي لناشطين أكراد ممرضة تدعو المجتمع الدولي باللغة الانجليزية لمساعدة المدنيين في عفرين.

كانت تركيا والمقاتلون السوريون المتحالفون معها قد شنوا عملية ضد ميليشا وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في 20 يناير.

وتعتبر أنقره هذه الميليشيا منظمة إرهابية لها صلة بمقاتلين أكراد خارجين عن القانون على أراضيها.

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية مقوما رئيسيا لقوات سورية الديمقراطية الشريك الرسمي للولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سورية.

وتتعرض مدينة عفرين لحصار من قبل القوات التركية ومقاتلي المعارضة السورية المتحالفين معها منذ يوم الاثنين.

وقتل نحو 249 شخصا من بينهم 43 طفلا في منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، وفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.