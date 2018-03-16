الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتكريس سيطرتها على الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

اتهمت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة إسرائيل بالسعي إلى تكريس سيطرتها على الضفة الغربية، وتدمير أي فرص لتنفيذ رؤية حل الدولتين المدعومة دوليا.

جاء ذلك تعليقا على مصادقة حكومة إسرائيل على مخطط مشروع للسكك الحديدية والقطار لربطها بالمستوطنات التي تقيمها في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن المشروع "مخطط استيطاني احتلالي خطير، يأتي ضمن حملة التصعيد الإسرائيلية لنهب وسرقة الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها".

وأضاف المحمود أن "المشروع يندرج أيضا ضمن محاولات إسرائيل لفرض سيادتها والعمل على إبقاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية، وتدمير مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واعتبر المحمود أن إسرائيل تستند في ذلك مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجائرة والمنحازة للاحتلال وفظائعه" بإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن خطط إسرائيل لتصعيد الاستيطان "تقود إلى مزيد من التوتر وإغلاق الأفق امام إمكانية إنعاش عملية السلام التي وضع أسسها وأقرها المجتمع الدولي".