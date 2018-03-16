ميركل تعرب عن عزمها التعاون المشترك مع فرنسا في إصلاح الاتحاد الأوروبي

باريس - (د ب أ):

أبدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة تصميمها على التعاون مع فرنسا بشأن دفع عملية إصلاح الاتحاد الأوروبي إلى الأمام.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس إن التعاون المشترك "مهم أكثر من أي وقت مضى لأن أوروبا يجب أن تعمل متحدة داخل وضع جيوسياسي تتعرض فيه التعددية لضغوط ".

وأضافت ميركل قائلة: "على أوروبا أن تقدم هنا النموذج الجيد" وأن تتصرف فى شكل كتلة مجتمعة لحل الأزمات العالمية.

وأكدت ميركل لماكرون استعدادها للتعاون الوثيق، قائلة: "نريد الآن إيجاد طرق مشتركة فيما بيننا، وقد كلل هذا الأمر دائما بالنجاح على مدار التاريخ المشترك بين ألمانيا وفرنسا، بشرط أن يقوم العمل على أساس الصدق والجدية".

وشددت المستشارة أيضا على أنه ليس كل اقتراح من ماكرون سيلاقي توافقا، "فلسنا متفقين دائما بصورة تلقائية"، إلا أن ألمانيا وفرنسا تمكنتا على مدار التاريخ دائما من إيجاد السبل المشتركة فيما بينهما في كثير من القضايا.

وأضافت ميركل : "لدي إرادة راسخة في التوصل إلى ذلك وأعتقد أن بإمكاننا تحقيقه".

ظل الرئيس الفرنسي ذو الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي ينتظر منذ حوالي ستة أشهر إتمام تشكيل الحكومة الألمانية ، وهو الأمر الذي تم يوم الأربعاء الماضي ، ورد فعل الجانب الألماني ، وهو الشريك الأهم في الاتحاد الأوروبي ، على مقترحاته الإصلاحية.

يركز ماكرون في مقترحات الإصلاح على جانب الوقت وسرعة اتخاذ الإجراءات.

يلتقي رؤوساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الاسبوع المقبل يومي 22 و23 مارس الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.