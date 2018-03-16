التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا في مدينة المخا اليمنية

صنعاء (أ ش أ)

اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، مساء الجمعة، صاروخا باليستيا في سماء مدينة المخا الساحلية غرب اليمن أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر عسكري - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ في سماء المدينة وسقطت أجزاءه في مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أي أضرار.

على جانب آخر، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مديريات الجراحي، وزبيد بجبهة الساحل الغربي.

وذكرت مصادر ميدانية أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للميليشيا الحوثية في مزارع بمنطقة الغوادر في مديرية بيت الفقيه.

يشار إلى أن الجيش اليمني ، بإسناد من التحالف العربي ، يواصل عملياته العسكرية لاستكمال تحرير الساحل الغربي وتأمين حركة الملاحة الدولية من تهديد ميليشيا الحوثي التي تتكبد خسائر بشرية ومادية فادحة في المعارك هناك.