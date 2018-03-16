أوكرانيا تمنع الرعايا الروسيين من التصويت في انتخابات الرئاسة

كييف (أ ش أ)

أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين آفاكوف، اليوم الجمعة، أنه لن يُسمح للرعايا الروس في أوكرانيا بالوصول إلى البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا للتصويت يوم الأحد في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وكتب آفاكوف، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، " إن الشرطة التي تحرس البعثات الدبلوماسية الروسية في كييف وخاركيف وأوديسا ولفوف لن تسمح للمواطنين الروس بالوصول إلى هذه المبانى للتصويت" ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أن هذا القرار اتخذ ردا على تنظيم الانتخابات الرئاسية "بشكل غير قانوني" فى شبه جزيرة القرم ، حيث ستفتح مراكز اقتراع فى سيباستوبول وسيمفيروبول.

وشدد آفاكوف بقوله: "مع الوضع في الحسبان الاحتجاجات العامة في المجتمع الأوكراني وتجاهل روسيا للمطالب القانونية للجانب الأوكراني، وفي محاولة لتجنب الاستفزازات والعواقب الوخيمة المحتملة ، سيتم استخدام الشرطة الوطنية والحرس الوطني لضمان ترتيبات تأمين مناسبة في جميع البعثات والمؤسسات الدبلوماسية والأقاليم المجاورة بما يتماشى مع اتفاقية فيينا".

ووفقا لوزير الداخلية الأوكراني ، سيتم منح حق الوصول إلى المؤسسات الدبلوماسية الروسية فقط للأشخاص الذين يتمتعون بوضع دبلوماسي ..مؤكدا بقوله: "لن يسمح للأشخاص الآخرين والمواطنين الروس بدخول البعثات الدبلوماسية في ذلك اليوم. وتدعو وزارة الداخلية الدبلوماسيين والرعايا الروس إلى الانصياع للمطالب القانونية الأوكرانية والامتناع عن الاستفزازات ومراعاة النظام والقانون الأوكراني".

وأوضح آفاكوف أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي إلى وزارة الداخلية في وقت سابق من اليوم لإخطاره بالموقف الرسمي لأوكرانيا.