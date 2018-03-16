بلجيكا تستعيد مسجدها الكبير من السعودية

القاهرة - (مصراوى):

قامت الحكومة البلجيكية بإنهاء عقد إيجار المسجد الكبير في بروكسل، والذي كانت تأجره السعودية، مبررة ذلك بمخاوف من انتشار التطرف، بحسب وكالة أنباء "رويترز".

وقالت بلجيكا اليوم الجمعة، إنها ستنهي سيطرة المملكة العربية السعودية على أكبر مسجد في بروكسل.

وأكدت الحكومة في بيان لها، أن القرار يفسخ عقدا للإيجار مدته 99 عاما، كانت السعودية أبرمته مع حكومة بروكسل.

ووكان وزير الداخلية البلجيكي، يان جامبون، قال لرويترز في يناير إن تحقيقا برلمانيا نُشر في أكتوبر توصل إلى استنتاج بأن المسجد الكبير خاضع للنفوذ السلفي.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الدبلوماسية مع الرياض لضمان عدم صدور رد فعل شديد إزاء الخطوة الرامية إلى تشديد إجراءات الأمن بعد أن أسفرت هجمات تم التخطيط لها في بروكسل عن مقتل 130 شخصا في باريس عام 2015 و32 في العاصمة البلجيكية في عام 2016.

وكانت السعودية وافقت في السابق على التخلي عن إدارة أكبر مسجد في بلجيكا في إشارة إلى أنها تحاول التخلص من صورتها باعتبارها مصدرا عالميا لصيغة شديدة التحفظ من الإسلام.

وقامت بلجيكا بتأجير المسجد الكبير للرياض عام 1969، مما أتاح لأئمة مدعومين من السعودية الوصول إلى مجتمع متنام من المسلمين المهاجرين مقابل الحصول على النفط بسعر أرخص.