الخارجية السورية تطالب الأمم المتحدة بإرسال المساعدات إلى الآلاف بريف دمشق

دمشق - (د ب أ):

طالبت وزارة الخارجية السورية مساء اليوم الجمعة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية بتحمل مسؤولياتها بإرسال المساعدات إلى الأماكن الحالية التي تؤوي الآلاف من المدنيين في ريف دمشق.

وقال مصدر في الخارجية السورية- في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن بلاده "استطاعت، وعلى مدى الأيام الماضية، إزاحة الستار عن أكبر عملية كذب وخداع مارستها المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية".

وأضاف" أمنت قواتنا المسلحة خروج الآلاف من المدنيين السوريين المحاصرين من الداخل في الغوطة ونقلهم ولا تزال، إلى أماكن إقامة آمنة".

وأوضح المصدر أن "خروج الآلاف من المواطنين رغم كل المحاولات المستميتة من المجموعات الإرهابية منعهم من ذلك، وأمام وسائل الإعلام، يؤكد أن كل الروايات والصراخ والعويل الذي مارسته بعض الدول على حساب أرواح المدنيين ما هو إلا كذب ونفاق".

واعتبر المصدر أن خروج المدنيين سيرا على الاقدام من مناطق الإرهابيين إلى كنف الدولة، يدحض إلى الآن كل الشعارات الرنانة التي تم استعمالها على مدى سبع سنوات من قبل هذه المجموعات ومشغليهم من الدول الاقليمية والغربية.

وقال المصدر إن سورية "تؤكد أنها جاهزة لتأمين جميع احتياجات كل مواطنيها أينما كانوا".