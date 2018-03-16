قرقاش: التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالخطوات الاصلاحية التي تقوم بها القيادة السعودية، معتبرًا أنها تتفهم تطلعات الجيل الجديد ومستقبله جنبًا إلى جنب استخدام لغة التهديد تجاه أطماع إيران في المنطقة.

وقال قرقاش، على تويتر: "لايفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها فلغة مرتبطة بالماضي".

وفي تدوينة ثانية، كتب: "شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والإستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو إحتياجات الشباب وآمالهم".

وواصل قائلًا: "والطريف في الأمر أن منتقدي ومعارضي السعودية يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للإستخدام أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم، ومن الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد".