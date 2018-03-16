سلوفينيا ترفع نزاعها الحدودي مع كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أن سلوفينيا قدمت إليها مذكرة بشأن نزاعها الحدودي مع جارتها كرواتيا، وذلك في بداية عملية رفع دعوى إلى محكمة العدل الأوروبية.

وقررت سلوفينيا رفع الأمر إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن رفضت كرواتيا تنفيذ قرار تحكيم دولي بشأن نزاع حدودي قديم يعود إلى عام 1991 عندما انفصلت الدولتان عن يوغسلافيا السابقة.

وبعد أن انتهت المهلة النهائية الممنوحة لكرواتيا لتطبيق حكم محكمة التحكيم الدولي في 29 ديسمبر الماضي، تعهدت سلوفينيا بمقاضاتها أمام محكمة العدل الأوروبية ، بموجب لائحة خاصة بالاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد بمقاضاة دولة أخرى لانتهاكها المعاهدة الأساسية للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، وقبل أن تحال الدعوى القضائية إلى محكمة العدل الأوروبية ، كان يتعين على سلوفينيا عرض المسألة على المفوضية الأوروبية، وهو ما فعلته في مذكرتها التي تلقتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

وسيكون أمام المفوضية ثلاثة أشهر لإبداء رأيها حول الموضوع.