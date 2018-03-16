خامس إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري منذ بداية الشهر الجاري

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة إن أمناس بولاية إليزي، القريبة من الحدود مع ليبيا، جنوبي شرق البلاد.

وقالت الوزارة في موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة، أن الإرهابي يدعى "م. سعيد"، وهو المسلح الخامس الذي يسلم نفسه لقوات الجيش منذ بداية شهر مارس الحالي.

من جهة أخرى، أشار ذات المصدر إلى قيام مفرزة للجيش بتدمير ستة مخابئ لإرهابيين ولغما تقليدي الصنع، خلال عملية بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل التي تقع على مسافة 90 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر.