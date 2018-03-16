الشرطة الإسرائيلية: حادث الدهس في الضفة الغربية متعمد

القاهرة - (مصراوى):

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن حادث الدهس التي تعرض له جنود إسرائيليون في الضفة الغربية كان متعمدا، وفق ماأوردت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقدم مسعفون الإسعافات الأولية للجرحى قبل نقلهم إلى مركز رابين الطبي في بتاح تكفا. وأصيب سائق السيارة (26 عاما) من بلدة برطعة بإصابات خفيفة إلى متوسطة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وإذا أكد المحققون أنه "عمل إرهابي"، فسيصبح الهجوم الثاني في غضون أسبوعين فقط.

وكان المتحدث بإسم حركة "حماس"، حازم قاسم، قد أعلن في وقت سابق "مسؤولية الحركة عن عملية دهس عدد من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية، تضامناً مع القدس".

وأوضح قاسم في بيان، أنّ "عملية اليوم في مدينة جنين في الضفة الغربية تأتي بعد 100 يوم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتؤكّد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس"، مركّزاً على أنّ "هذه الثورة ضدّ القرار والإحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمرّ حتّى الحرية الكاملة لشعب".ولفت إلى أنّ "رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكّد أنّ تقادم الأيام على هذا القرار لن يلغي حقائق التاريخ، وأنّ حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة".