مصدر بالمعارضة السورية: مقتل أكثر من 80 شخصا في الغوطة الشرقية

دمشق - (د ب أ):

قال مصدر في الدفاع المدني العامل الغوطة الشرقية أن عدد القتلى في الغوطة الشرقية ارتفع الى 83 قتيلاً اليوم الجمعة .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ارتفع عدد القتلى في بلدة كفر بطنا إلى 65 قتيلاً، بعضهم تفحمت جثثهم بشكل كامل، إضافة إلى 12 قتيلاً في بلدة زملكا وستة قتلى في مدينة حرستا، إضافة إلى سقوط قتلى لم نستطع تأكيد عددهم في بلدة حزة ".

وأضاف المصدر أن " أعداد الجرحى اليوم تجاوزت 150 جريحاً".

وقال أبو محمد من الدفاع المدني العامل في الغوطة الشرقية التابع للمعارضة "هناك مجازر في بلدة حزة شمال بلدة كفر بطنا ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية والتي شنت 14 غارة، كما ألقت طائرات مروحية براميل متفجرة تحوي غاز الكلور".

وأضاف مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لـ (د ب أ) أن أغلب جبهات الغوطة تشهد معارك عنيفة، حيث نفذ الطيران الحربي غارات باتجاه مواقع مسلحي المعارضة في حرستا وكفر بطنا وجسرين بالغوطة الشرقية، كما قصف مواقع تمركز المسلحين ومرابض الهاون التي يستعملونها لضرب العاصمة والأحياء المجاورة.