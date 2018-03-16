ميركل: آمل في إنجاز منظومة أوروبية موحدة لحق اللجوء

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن يتم إنجاز نظام لجوء أوروبي موحد بحلول يونيو المقبل.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين خلال زيارة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن هذا الموضوع سيبحث خلال القمة الأوروبية التي تعقد الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ان تقسيم أعباء المهاجرين بصورة عادلة بين دول الاتحاد سيكون أيضا أحد الموضوعات التي تناقش خلال القمة.

وتشير هذه العبارة الأخيرة إلى دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي يرفض كثير منها استقبال اللاجئين بصورة متساوية مع بقية دول الاتحاد.

ونوهت ميركل بإيطاليا ودعت إلى مساعدتها في حل مشاكل اللاجئين بها.

وذكرت ميركل إن السويد استقبلت عام 2015 أعدادا من اللاجئين تزيد نسبتهم إلى نسبة سكان السويد عن نسبة من استقبلتهم ألمانيا مقارنة بأعداد سكانها.

أضافت ميركل أن الدولتين مهتمتان بمنح اللاجئين حق البقاء لمساعدتهم في سرعة الاندماج في المجتمع وإعادة من لم يتمكن من الحصول على حق البقاء إلى أوطانهم.

وأشارت ميركل إلى أن موضوع القيود الجمركية الأمريكية سيطرح أيضا على القمة المقبلة، مبينة أن هذه القيود تعارض المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية، ومؤكدة على ضرورة بحث ذلك مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن القيود الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الصلب الأوروبية تستوجب رد فعل من الاتحاد الأوروبي وتستوجب التوحد بشرط عدم تفاقم النزاع التجاري بين الجانبين.