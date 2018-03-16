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مقتل جنديين إسرائيليين وإضافة 3 آخرين في عملية دهس بالضفة الغربية

05:11 م الجمعة 16 مارس 2018
مقتل جنديين إسرائيليين وإضافة 3 آخرين في عملية دهس بالضفة الغربية

ارشيفية

القاهرة – (مصراوي):

نقل موقع "رام الله" الفلسطيني، عن مصادر عبرية نبأءً عاجلاً أفاد بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، في عملية دهس بمستوطنة دوتان غرب جنين بالضفة الغربية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود إصابات خطيرة في مكان العملية، مشيرة إلى أن القوات الأمن الإسرائيلي وصلت للمكان وباشرت التحقيق لمعرفة خلفية الحادث.

 

رام الله فلسطين عملية دهس الضفة الغربية

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