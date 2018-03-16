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لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية تسميم الجاسوس سكريبال في بريطانيا

04:32 م الجمعة 16 مارس 2018
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية تسميم الجاسوس سكريبال في بريطانيا

الجاسوس سكريبال

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، عن فتح قضية جنائية حول محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال ابنة ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.

وقال بيترينكو "سيجري التحقيق وفقا لمتطلبات التشريع الروسي والقانون الدولي. ومن المقرر أن يشمل التحقيق خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا في التحقيق. والمحققون مستعدون للعمل مع الأجهزة المختصة في بريطانيا".

الجاسوس سكريبال بريطانيا روسيا

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