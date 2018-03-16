اصابة 10 شرطيين بجروح وتوقيف ستة متظاهرين خلال صدامات في مدريد

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة الاسبانية، اليوم الجمعة، إصابة عشرة من عناصرها واعتقال ستة أشخاص خلال صدامات في وسط مدريد مساء الخميس بعد وفاة بائع سنغالي متجول.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الشرطة إن "عدد الجرحى عشرة من عناصر الشرطة الوطنية. وهذا لا يعني أن لا مزيد من الجرحى بين عناصر الشرطة البلدية".

ولم تشأ الشرطة الوطنية التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، الإدلاء بمزيد من التصريحات.

من جهة أخرى، اعتقل ستة أشخاص من الجنسية الإسبانية، بينهم قاصر وامرأة، كما أعلنت الشرطة الوطنية.

وكانت الصدامات، غير المألوفة في العاصمة الإسبانية، اندلعت في الساعة 20،30 ت غ إثر تظاهرة احتجاج على وفاة سنغالي في الثلاثين من العمر. وكان مام مبايي ديايي بائعا متجولا في ساحة لا بويرتا دل سول الشهيرة في مدريد، كما افادت شهادات عدد كبير من السنغاليين.

ورشق محتجون حجارة وطوبا وقناني على شاحنة لرجال الإطفاء وعلى قوى الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط. وفي شوارع مجاورة وما وراءها، أحرقت قطع أثاث ودراجات هوائية.