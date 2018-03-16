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وزير الخارجية يتلقى التعازي في وفاة مريم عبد السلام من نظيره البريطاني

04:01 م الجمعة 16 مارس 2018
وزير الخارجية يتلقى التعازي في وفاة مريم عبد السلام من نظيره البريطاني

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

القاهرة- (مصراوي):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري التعازي في وفاة الطالبة المصرية في لندن مريم عبدالسلام من نظيره البريطاني بوريس جونسون.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري تلقي يوم 16 الجاري برقية من بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني للتعازي في وفاة "مريم عبد السلام" من جراء إعتداء وحشي تعرضت له على أيدي مجموعة من الفتيات.

وقال، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على الفيسبوك، بإن وزير الخارجية أكد لنظيره البريطاني على أن هذا الحادث الأليم لا يجب أن يمر دون محاسبة الجناة المسئولين عنه في أسرع وقت، بما في ذلك محاسبة أي مسئول عن تقصير طبي في متابعة حالة الفقيدة منذ دخولها المستشفي فور وقوع الاعتداء.

وأكد أبو زيد أن وزارة الخارجية تتابع عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن وبالتعاون مع محامي أسرة المواطنة التحقيقات التي تجريها السلطات البريطانية من أجل محاسبة الجناة والقصاص منهم، وذلك في إطار ما توليه الوزارة من أولوية لرعاية المواطنين المصريين في الخارج كأحد أهم أهداف السياسة الخارجية المصرية.

وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية البريطاني وزارة الخارجية فيسبوك

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