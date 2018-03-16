أردوغان للبرلمان الأوروبي: لولا فتح أبوابنا للسوريين لاختبئتم في الجحور

القاهرة - (مصراوي):

انتققد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، موقف البرلمان الأوروبي على خلفية موافقته على مشروع قرار يدعو تركيا إلى إيقاف عملية "غصن الزيتون".

قال الرئيس التركي "نحن من يحتضن 3.5 ملايين سوري منذ 7 أعوام، ولو فتحنا أبوابنا وأرسلناهم لكنتم تبحثون عن جحور تختبئون داخلها، ثم توسلتم إلينا كي لا نفتح الأبواب، ونحن تحلينا بالإنسانية، ولكن أنتم لا تفقهونها"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وفي خطاب أمام حشد من المواطنين بولاية أرضروم شمال شرق تركيا، قال أردوغان: "أيها البرلمان الأوروبي، متى كنت مخولا لتقديم التوجيهات لهذا الشعب؟ احتفظ بهذه التوجيهات لنفسك".

وأكد أردوغان أن بلاده "لن تكترث لأي قرارات يتخذها البرلمان بهذا الاتجاه"، مشددا أن القرار الأخير "لا قيمة له بالنسبة إلى تركيا".

وأعرب الرئيس التركي عن أمانيه أن تتكلل العملية في عفرين السورية بـ "النصر على الإرهابيين".

وأمس الخميس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي على مشروع قرار يدعو تركيا إلى إيقاف عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها في يناير الماضي، لتطهير عفرين من الإرهابيين.

ومنذ 20 يناير الماضي، يستهدف الجيش التركي والجيش السوري الحر المعارض، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د / بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.