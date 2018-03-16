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وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تلتقي إيفانكا ترامب عقب إقالة تيلرسون

03:28 م الجمعة 16 مارس 2018
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تلتقي إيفانكا ترامب عقب إقالة تيلرسون

إيفانكا ترامب

واشنطن- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نوه كيو-دوك إن إيفانكا ترامب نجلة ومستشارة الرئيس الأمريكي ستلتقي وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-واه، خلال زيارة الأخيرة للولايات المتحدة في أعقاب الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن كانج كيونج-واه من المتوقع - أيضًا - أن تلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، ورئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان خلال زيارتها.

ولم يتم توضيح هدف الزيارة بعد أو الموعد المحدد لإجرائها.

يُذكر أنه كان من المتوقع أن تلتقي كانج مع تيلرسون لمناقشة إجراء محادثات مع كوريا الشمالية وأمور أخرى، إلا أنه تمت إقالة تيلرسون من منصبه في وقت سابق.

وأقال ترامب - في وقت سابق - تيلرسون من وزارة الخارجية، وعين المدير السابق للاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو، بدلًا منه وقال: إن بومبيو دائمًا يسير "على الموجة ذاتها" مع ترامب.

 

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وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إيفانكا ترامب ريكس تيلرسون

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