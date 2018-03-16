القوات الحكومية السورية تدخل بلدة الريحان وعينها على دوما

دمشق - (د ب أ):

قال مصدر عسكري سوري إن "الجيش السوري دخل بلدة الريحان جنوب شرق مدينة دوما اليوم الجمعة".

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة على أغلب بلدة الريحان ويعمل للسيطرة على الأجزاء الشمالية من البلدة والمزارع المحيطة بها، وتوقع المصدر أن تتم عملية السيطرة على البلدة بشكل كامل خلال الساعات القادمة "، مشيراً إلى أن "الجيش السوري يخوض أشرس المعارك مع مسلحي جيش الاسلام المعارض".

من جانبه، قال الناطق باسم جيش الإسلام حمزة بيرقدار، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن "أكثر من 100 قتيل سقطوا ودُمرت دبابتين لميليشيات الأسد خلال 24 ساعة الماضية على جبهة الريحان، في الغوطة الشرقية".

وأضاف بيرقدار إن عناصر النظام لقوا حتفهم "أثناء محاولتهم اقتحام الغوطة من عدة محاور، إلا أن القناصين والمدفعية والأسلحة المضادة للدروع كانت لهم بالمرصاد".

وأكد الناطق باسم "جيش الإسلام" أن "المجاهدين سيبقون ثابتين في مواقهم للدفاع عن بلادهم وأعراضهم".

وفي حال سيطرة القوات الحكومية على بلدة الريحان التي تشكل مزارعها مصدر الغذاء لسكان دوما يصبح طريق تقدمها باتجاه مدينة دوما مفتوحاً والتي تعتبر معقل جيش الاسلام المعارض.