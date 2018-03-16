المرصد السوري: مقتل 20 مدنيا في قصف تركي على عفرين

القاهرة 16 - (د ب أ):

قتل 20 مدنيا، اليوم الجمعة، بينهم خمسة أطفال في قصف مدفعي للقوات التركية على مدينة عفرين، في شمال غرب سورية، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إلى أن "معارك تدور على حدود المدينة الشمالية" في وقت تشنّ فيه تركيا عملية عسكرية منذ 20 يناير، بدعم من فصائل سورية، تهدف إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" من منطقة عفرين.

وتُصعّد القوات التركية منذ مطلع الأسبوع قصفها لمدينة عفرين، التي باتت تطوقها مع تسعين قرية تقع غربها، ما أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثين ألف مدني منها، بحسب المرصد في اليومين الأخيرين.

ونزح منذ منتصف الليل حتى اللحظة ما لا يقل عن 2500 شخص من عفرين، وفقا للمرصد.