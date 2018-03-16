محكمة يونانية تقضي للمرة الثالثة بعدم تسليم جنود أتراك إلى أنقرة

أثينا - (د ب أ):

قضت محكمة في أثينا اليوم الجمعة بأن ثمانية جنود أتراك، مطلوبين لدى أنقرة بسبب ما يزعم من مشاركتهم في الانقلاب الفاشل عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب اردوغان يمكن أن يظلوا في اليونان، وهي المرة الثالثة خلال عشرة أشهر التي يرفض فيها الطلب التركي.

وقالت محكمة أثينا الجزئية إن الجنود ربما لن يتلقوا محاكمة عادلة في تركيا.

وكان الجنود قد فروا من تركيا على متن مروحية بعد فشل انقلاب ضد اردوغان.

وربما يستمر الجدل القانوني بشأن الجنود لسنوات. وليست تلك الحالة الوحيدة التي تثقل كاهل العلاقات السيئة بشكل تقليدي بين الجارتين في بحر إيجه والشريكتين في حلف شمال الاطلسي "ناتو".

وترفض اليونان أيضا تسليم مجموعة من المواطنين الاتراك، الذين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة محظورة قبل زيارة اردوغان إلى أثينا في تشرين ثان/نوفمبر. وتطلبهم تركيا بسبب اتهامات بالارهاب.

وعلى الجانب الاخر، تواصل تركيا اعتقال جنديين يونانيين، ألقت القبض عليهما بعد أن كانا يتجولان عبر الحدود قبل شهرين.

ويصر الجنديان اليونانيان على أنهما ضلا الطريق، لكن السلطات التركية تتهمهما بأنهما جاسوسان عسكريان.

وشكت اليونان الاسبوع الماضي للاتحاد الاوروبي بشأن الاعتقالات.