روسيا: لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية

موسكو- (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الأنباء التي زعمت استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية في حمورية بالغوطة الشرقية لم يكن لها أي تأكيدات، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت عن استخدام القوات السورية في حمورية للأسلحة الكيميائية وعن وجود أعداد كبيرة من الضحايا.

وقال كوناشينكوف "ممثلو وسائل الإعلام الروسية والغربية والعربية العاملون في حمورية سألوا جميع المغادرين من منطقة الغوطة عما إذا كان هناك هجوم كيميائي في الصباح ولم يكن هناك شخص واحد سمع شيئا عن ذلك الأمر".